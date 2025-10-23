Как избежать тромбоза во время авиаперелетов

Длительное неподвижное положение во время полёта создаёт опасность тромбообразования, однако этой угрозы можно избежать с помощью профилактических мер. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

© Чемпионат.com

Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелётов, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Врач рекомендует выбирать места в самолёте, где можно вытянуть ноги, каждые два часа вставать и проходить по салону, регулярно выполнять упражнения для ног, даже сидя в кресле. Также следует пить достаточное количество простой воды и использовать компрессионные чулки при наличии факторов риска.

Особое внимание профилактике следует уделить людям с видимыми венами, избыточным весом и тем, кто ранее уже сталкивался с тромбозами. Для них компрессионные чулки становятся важной немедикаментозной мерой защиты.