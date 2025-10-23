Врачи объяснили, что не стоит есть перед сном

Чтобы поддержать иммунитет в сезон простуд и контролировать при этом уровень сахара, врачи рекомендуют включить в рацион ряд продуктов. Рекомендуется сделать ставку на кисломолочные продукты. Но важно контролировать порции. Оптимальный вариант - стакан кефира или баночка несладкого йогурта на завтрак.

При этом, по словам эндокринолога Зухры Павловой, пить кефир на ночь - не лучший вариант. Так как у продукта высокий инсулиновый индекс.

"Он может спровоцировать во сне сильное снижение глюкозы крови, а к утру - наоборот, ее повышение", - цитирует специалиста "Доктор Питер".

Если регулярно пить на ночь кефир, то можно получить нарушение углеводного обмена.

"Привычка может привести к нарушениям гликемии натощак и даже преддиабету", - уточнила Зухра Павлова.

Она посоветовала уже в 9 вечера почистить зубы и от "перекусов" отказаться.

"Чем более мятной будет паста, тем лучше - сильный вкус тоже отбивает желание что-то съесть", - добавила эндокринолог.

Врачи также отметили, что при необходимости незадолго до сна можно позволить себе пекан, миндаль, грецкие или кедровые орехи. Конечно, в небольшом количестве - буквально несколько штук. Еще вариант - одно вареное куриное яйцо. Также можно съесть несколько кусочков говяжьего языка.