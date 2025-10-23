Врач рассказал, действительно ли кофеин может блокировать действие алкоголя

Чемпионат.com

Такое сочетание может нанести серьёзный вред организму. Одновременное употребление кофеина и алкоголя не только не снижает вредное воздействие спиртного на организм, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Об этом заявил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов.

Действительно ли кофеин может блокировать действие алкоголя
© Чемпионат.com

Утверждение, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное, – сказал эксперт.

Хотя некоторые исследования показывают, что кофеин может снижать выброс дофамина — гормона, вызывающего эйфорию от алкоголя, – это не делает совместное употребление этих веществ безопасным. Оба компонента являются психоактивными веществами, и их бесконтрольное смешивание может привести к серьёзным последствиям:

  • развитию психических заболеваний и зависимости;
  • нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы;
  • проблемам с желудочно-кишечным трактом;
  • поражениям нервной системы.

Эксперт подчёркивает, что кофеин не сглаживает действие алкоголя — употреблять их вместе не рекомендуется.