Эксперт рассказал об опасности «природных» средств с силденафилом

Эльвира Хачирова, кандидат медицинских наук и доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета, предостерегает об опасности биологически активных добавок (БАДов), маскирующихся под натуральные средства для улучшения потенции. В таких продуктах, часто на основе меда, были обнаружены запрещенные к свободной продаже рецептурные препараты – силденафил или тадалафил, используемые для лечения эректильной дисфункции.

© Vse42.ru

Почему БАДы с силденафилом смертельно опасны

Главная опасность кроется именно в наличии силденафила или тадалафила. Эти вещества являются мощными ингибиторами фосфодиэстеразы-5, влияющими на всю кровеносную систему. В отличие от контролируемого врачебного назначения, в БАДах невозможно узнать точную дозу, качество и даже само действующее вещество. Известны случаи, когда разовая доза тадалафила в подобных "медах" многократно превышала допустимые терапевтические нормы.

Угроза для сердечно-сосудистой системы

Основной механизм действия этих препаратов – мощное расширение сосудов. Оно затрагивает не только целевые сосуды, но и всю систему кровообращения, включая сосуды сердца и головного мозга. Это создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к катастрофическим последствиям.

Рекомендации кардиолога

Проблемы с эрекцией – симптом, а не диагноз. Эксперт подчеркивает, что проблемы с эрекцией зачастую являются лишь первым сигналом о серьезных нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз или диабет. Маскировка симптома с помощью опасных БАДов не решает основную проблему, а лишь усугубляет ее, теряя драгоценное время и подвергая пациента смертельному риску.

Единственный правильный путь

Вместо поиска "чудодейственных" средств в интернет-магазинах, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Только квалифицированный специалист сможет провести необходимое обследование, выявить истинные причины проблем с эрекцией и назначить безопасное и эффективное лечение, передает пресс-служба Пироговского университета.