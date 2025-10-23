Правда ли, что вейп вреднее обычной сигареты

Вейп наносит вред человеческому организму в два-три раза сильнее, чем курение обычной сигареты. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

"Все, что мы впускаем в свои легкие искусственно, является вредным для нашего организма. И влияет это все абсолютно по-разному. Именно вейп в два-три раза сильнее поражает организм, повреждает не только легкие, но и разные органы", - сказал он.

Эксперт пояснил, что "болезнь вейперов", так называемый синдром EVALI, это поражение легких, которое связано с употреблением электронных сигарет и вейпов. Минимальное время, в течение которого может возникнуть такой синдром, составляет три месяца.

Курение вейпов, в частности, привлекает подростков за счет приятного аромата и сладкого вкуса. При этом в организм постоянно поступает сахар, из-за чего поджелудочная железа работает на пределе своих возможностей. А такие вещества как пропиленгликоль, глицерин и витамин Е оседают в самых низких отделах легкого.

"К сожалению, если содержание таких веществ в легких в большом количестве, то полное выведение их из организма невозможно. Однако у подростков есть резервные возможности, так как легкие растут до 21 года. А вот у людей старше 21 года возникают проблемы. При этом местная иммунная система дыхательных путей восстанавливается через 120 дней после отказа от курения вейпа", - уточнил он.

Бережанский рассказал, что закрепленный запрет на продажу вейпов, который уже действует в 36 странах, может помочь в решении проблем, связанных с курением электронных сигарет.

"Чтобы бросить вредную привычку, в первую очередь, необходимо обратиться к здравому смыслу и осознать последствия. Если мы говорим о детях, подростках, то здесь важную роль играет пример родителей. Помимо прочего, курение вейпов требует психологической поддержки, как и любая другая зависимость. Может помочь справиться с тягой к курению вейпов и здоровое увлечение, ведь когда человеку есть чем заняться, ему точно не до курения", - заключил он.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках. В случае принятия законопроекта в третьем чтении и последующего подписания президентом РФ нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.