Почему появляются гематомы и как их убрать

Каждый порой сталкивается с ситуацией «шел-упал-очнулся» — нет, не гипс, а синяк. Иногда они возникают вообще непонятно откуда — вроде ни обо что не ударялись, травм не получали, а некрасивые пятна все же есть. Надо понимать, синяк — это не просто след от удара, а сигнал разной степени тревожности от сосудов под кожей. Когда мелкие капилляры лопаются, кровь выходит в ткани и появляется привычное пятно — сначала багровое, потом синее, зеленое и желтоватое. Терапевт Анна Терентьева объяснила, откуда берутся синяки, как их лечить и к кому идти, если они стали частыми гостями.

Откуда берутся синяки

Главная причина — повреждение сосудов. Иногда достаточно легкого удара, особенно если кожа тонкая и сосудистая сетка близко. У женщин синяки появляются чаще из-за колебаний гормонов: эстроген влияет на эластичность сосудистой стенки.

«Возраст, дефицит витаминов (особенно C, K и рутина), прием антикоагулянтов, аспирина или кортикостероидов — все это делает капилляры хрупкими. Еще одна частая причина — варикоз или нарушения свертываемости крови, когда даже микротравмы оставляют заметные следы», — говорит терапевт.

Как ускорить исчезновение синяков

Если синяк свежий — поможет холод. В первые 10–15 минут после удара или травмы приложить лед через ткань: сосуды сузятся, кровоподтек станет меньше. Через сутки уже нужно тепло — компресс или легкий массаж, чтобы улучшить кровоток. Работают мази с гепарином, троксерутином, арникой и бадягой — они ускоряют рассасывание и уменьшают отек. Хороший домашний прием — нанести слой крема с витамином K или рутинами (витамин P). Обычно синяк проходит за 5–7 дней, но все зависит от глубины и состояния сосудов.

Когда синяки становятся тревожным симптомом

Если следы появляются без ударов, долго не проходят или занимают большую площадь, стоит провериться.

«Спонтанные синяки могут быть признаком нехватки витамина C, анемии, проблем с печенью, тромбоцитопении или даже заболеваний крови. Если синяк сопровождается отеком, болью, частыми носовыми кровотечениями или мелкими точечными высыпаниями, нельзя откладывать визит к врачу — это может говорить о нарушении свертываемости или воспалении сосудов», — утверждает доктор.

К какому врачу обращаться

Первым делом — к терапевту, который назначит общий и биохимический анализ крови. При подозрении на сосудистую или гематологическую проблему направят к гематологу. Если причина в варикозе или венозной недостаточности — к флебологу. Когда все указывает на гормональные колебания — к эндокринологу или гинекологу. Иногда полезна консультация дерматолога, если кожа стала слишком чувствительной или появились непонятные высыпания без видимых причин.

Как укрепить сосуды и не давать синякам шанса

Включить в рацион цитрусовые, болгарский перец, киви — они богаты витамином C. Добавить продукты с витамином K (зелень, брокколи, шпинат) и рутином (гречка, черная смородина). Поддерживать нормальный уровень железа и белка, без которых не формируются здоровые сосуды. Не злоупотреблять аспирином и алкоголем — оба истончают сосудистую стенку. И помните: умеренные физические нагрузки, контрастный душ и массаж с маслами цитрусовых укрепляют капилляры лучше любых таблеток.