Хирург назвал главную ошибку при лечении ожогов

Хирург Сачков назвал ошибкой использование народных средств при ожогах
Заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков назвал ошибкой использование народных средств при ожогах.
В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметил, что прикладывание к обожжённым поверхностям мятого картофеля, тёртой морковки или толчёных ящериц не поможет.
«Странные средства порой предлагают и в аптеках. Их рекомендуют провизоры, может быть, от всего сердца, но без знания ожоговой проблемы», — сказал Сачков.
Хирург рекомендовал при ожогах не использовать сомнительные методы лечения, а немедленно обратиться за квалифицированной помощью.
