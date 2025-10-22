Пять главных правил, помогающих сохранить здоровье

Наилучший способ сохранения здоровья - регулярно проходить профилактический осмотр и диспансеризацию. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации - это лучший способ сохранить здоровье, так как такие обследования помогают выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и предотвратить их развитие", - сказала она.

Ключевая роль в этом принадлежит участковым терапевтам и центрам здоровья, добавила эксперт. Драпкина отметила, что сейчас взят курс на персонализированный подход в профилактике - врачи обязаны выявлять у пациентов факторы риска и разрабатывать индивидуальные программы здорового питания, активности, учитывая особенности здоровья каждого.

Драпкина напомнила о пяти правилах здоровья, выполняя которые, можно снизить риск развития хронических недугов на 39%.

Академик часто называет эти меры "золотой пятеркой":

полный отказ от курения;

снижение потребления соли до рекомендуемых ВОЗ 5 граммов в сутки;

ходьба не менее одного часа в день;

употребление не менее 400-500 граммов (5 порций) овощей, зелени и фруктов в день;

контроль артериального давления (не выше 140/90 мм рт. ст.).

Этот набор правил считается одним из самых эффективных и научно обоснованных способов значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических болезней.