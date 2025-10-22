Пять главных правил, помогающих сохранить здоровье

Академик Драпкина: Лучший способ сохранить здоровье - проходить диспансеризацию
Наилучший способ сохранения здоровья - регулярно проходить профилактический осмотр и диспансеризацию. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".
"Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации - это лучший способ сохранить здоровье, так как такие обследования помогают выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и предотвратить их развитие", - сказала она.
Ключевая роль в этом принадлежит участковым терапевтам и центрам здоровья, добавила эксперт. Драпкина отметила, что сейчас взят курс на персонализированный подход в профилактике - врачи обязаны выявлять у пациентов факторы риска и разрабатывать индивидуальные программы здорового питания, активности, учитывая особенности здоровья каждого.
Драпкина напомнила о пяти правилах здоровья, выполняя которые, можно снизить риск развития хронических недугов на 39%.
Академик часто называет эти меры "золотой пятеркой":
- полный отказ от курения;
- снижение потребления соли до рекомендуемых ВОЗ 5 граммов в сутки;
- ходьба не менее одного часа в день;
- употребление не менее 400-500 граммов (5 порций) овощей, зелени и фруктов в день;
- контроль артериального давления (не выше 140/90 мм рт. ст.).
Этот набор правил считается одним из самых эффективных и научно обоснованных способов значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических болезней.