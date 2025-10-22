Генетик рассказал, как снизить уровень гена старения

Определенная диета и ряд упражнений позволяют человеку снизить уровень гена старения. Об этом "РГ" сообщил открывший этот ген ученый, завлабораторией генетики старения и долголетия Казанского государственного медицинского университета Ильдус Ахметов.

© Российская Газета

Недавно казанский генетик вошел в список самых цитируемых ученых мира за 2025 год, в том числе и благодаря открытию, которое сделала группа ученых под его руководством. Им удалось установить, что ген EDA2R отвечает за старение.

"Его концентрация остается стабильной до 30 лет, после чего начинает прогрессивно увеличиваться на протяжении всей жизни. Этот биомаркер не только точно отражает биологический возраст, но и ассоциируется с десятками возраст-зависимых заболеваний, долголетием и общим состоянием здоровья, - пояснил он. - При анализе сырых данных предыдущих исследований мы также выяснили, что физические упражнения, голодание, средиземноморская диета и прием некоторых биодобавок способствуют снижению уровня EDA2R. И напротив, факторы риска, такие как переедание и гиподинамия, повышают его экспрессию".

Сейчас ученые занимаются поиском и разработкой лекарственных препаратов, подавляющих действие гена старения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.