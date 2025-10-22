Врач подсказал способ замедлить развитие деменции

Лекарства от деменции не существует, но есть способы замедлить развитие этого заболевания. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов в беседе с KP.RU.

Специалист отметил, что деменция — это не одно заболевание, а несколько диагнозов, которые имеют схожее течение. Так, по его словам, при болезни Альцгеймера деменция возникает из-за нейродегенерации мозга, сосудистая деменция развивается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Кроме того, очень похожие изменения в мозге происходят в глубокой старости.

Врач добавил, что распознать вид деменции не всегда легко. По его словам, чаще всего встречается смешанная деменция, при которой одновременно появляются поражения мозга, типичные как для болезни Альцгеймера, так и для старческой деменции.

Новоселов добавил, что не существует способа вылечить пациента или восстановить утраченные функции мозга. Тем не менее он отметил, что можно замедлить и даже предотвратить заболевание, если начать профилактику на фазе умственного снижения, которая предшествует деменции. Новоселов уточнил, что важную роль в этом вопросе играет поддержание здоровья сосудов.

Ранее психолог-консультант Валерия Нагорная рассказала способ отсрочить деменцию минимум на пять лет. Для этого она посоветовала вести здоровый образ жизни, а также постоянно тренировать мозг.