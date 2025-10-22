Как несчастный брак может довести до слабоумия

Проблемы в браке и длительных отношениях могут повышать риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Об этом предупредила реабилитолог-невролог Марина Аникина.

Она сослалась на исследование по риску деменции в возрасте старше 50 лет. Были сделаны выводы, что люди, которые в этом возрасте находились в разводе либо состояли во вдовствующем статусе — «более благополучны».

«Это связано с явлением, при котором с возрастом наш характер меняется не в лучшую сторону, а если изначально выбирались отношения, где эмоции подавлялись, а один из партнеров лишался права на принятие решений, то это приводит к выученной беспомощности. Этот фактор становится мостиком к болезни Альцгеймера и деменции», — уточнила Аникина «Абзацу».

Среди прочих факторов риска развития слабоумия эксперт также перечислила экологию, внешнюю среду, высокий уровень стресса, неправильный режим дня.

Ранее австралийские ученые нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера с помощью простого анализа крови.