Как безопасно заниматься спортом с брекетами

Ношение брекет-системы не является противопоказанием для занятий спортом, однако требует соблюдения определённых мер предосторожности. Об этом «Чемпионату» рассказала ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Марьяна Барагунова.

Коррекция прикуса с помощью брекетов — это длительный процесс, который занимает от года до двух. В это время пациенту важно соблюдать рекомендации врача. Можно ли заниматься спортом, зависит от вида брекет-системы, способа её фиксации и интенсивности нагрузок, – пояснила врач.

Среди противопоказаний к установке брекетов нет запрета на физическую активность. Без ограничений можно заниматься плаванием, йогой, пилатесом, лёгкой атлетикой, гимнастикой и фитнесом. В то же время контактные и командные виды спорта — бокс, единоборства, футбол, хоккей, баскетбол — представляют серьёзный риск. Удар или падение может привести к повреждению слизистой оболочки щеки или губ, а также к поломке самой брекет-системы. Это замедляет лечение и требует внепланового визита к врачу.

Чтобы снизить риск травм, специалисты рекомендуют использовать индивидуальные защитные капы. Эластичная капа надевается поверх брекетов и защищает зубы и слизистые. Для профессиональных спортсменов нередко предлагаются лингвальные брекеты, которые фиксируются с внутренней стороны зубов и не травмируют ткани при случайном ударе.

Более удобным методом ортодонтического лечения для активных пациентов могут стать элайнеры. Это прозрачные съёмные капы. Они менее заметны, не травмируют слизистую при ударе, а главное — их можно снять на время важной тренировки или соревнований, не нарушая план лечения.

Если во время тренировки сломался замок или дуга, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а до визита использовать ортодонтический воск для защиты от царапин, отмечает Барагунова.