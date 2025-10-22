Эксперты объяснили, почему больным раком легкого нужно бросить курить

Учёный-медик отметил, что для многих отказ от курения после постановки диагноза является психологически тяжёлым шагом. Но это не напрасно, так как, выиграв время, можно дождаться новых, более эффективных лекарств.

Глава отдела клинической эпидемиологии НМИЦ Блохина Минздрава России, профессор Давид Заридзе заявил, что пациенты со злокачественными опухолями, такими вредными привычками, как курение, снижают свои же шансы выживаемости. А пациенты с раком легких, отказавшиеся от сигарет и курения в принципе, продлевали свою жизнь на два года.

В беседе с корреспондентом Life.ru Заридзе отметил, что больные онкологией напрасно считают, что после диагностирования рака уже поздно бросать курить. Хотя именно такие вредные привычки напрямую отражаются на результатах лечения. В качестве подтверждения своих слов медик приводит результаты исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Ученые пришли к выводу, что отказ от курения снижает риск прогрессирования болезни.

«Дополнительные два года жизни — это шанс дождаться появления новых препаратов, ведь сейчас наблюдается колоссальный прогресс в лечении рака лёгкого, постоянно появляется что-то новое», — говорит профессор Заридзе.

