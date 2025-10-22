Terra: цинк и омега-3 помогут сохранить здоровье глаз с возрастом

Продукты с высоким содержанием витаминов A, C и E, цинка и омега-3 жирных кислот помогут сохранить здоровье глаз по мере старения, а защита от солнца - снизить риск развития катаракты. Об этом изданию Terra рассказал испанский офтальмолог Виктор Массоте. "Первое и главное — регулярно посещать офтальмолога для раннего выявления возможных заболеваний. Кроме того, важно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения, которое ускоряет старение и повышает риск катаракты", - подчеркнул эксперт. По словам врача, основой рациона для укрепления здоровья глаз должны стать овощи и фрукты ярких цветов, орехи, рыба и морепродукты. Такая пища обеспечивает дневную потребность в антиоксидантах и полезных жирах. Также необходимо включать в рацион бобовые и печень - естественные источники витамина А и цинка. Витамин А участвует в синтезе белков конъюнктивы и роговицы, а также повышает выработку муцина - защитного увлажняющего вещества. Специалист напомнил, что никотин увеличивает вероятность развития многих глазных заболеваний. По этой причине отказ от курения играет ключевую роль в сохранении зрения на долгие годы. Чтобы избежать перенапряжения глаз при работе с гаджетами, Массоте рекомендует делать регулярные короткие перерывы. Врач также отметил важность хорошего освещения при чтении и работе за столом, тщательного ухода за контактными линзами и регулярных физических упражнений.

