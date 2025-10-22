Какая обувь навредит ногам после 50 лет

Многие считают, что хруст в коленях и боли в стопах начинаются только из-за возраста. А дело все далеко не только в этом. Автор канала «Академия вкуса» говорит о том, что тут важно понимать, что даже если обувь кажется удобной, она может медленно и планомерно разрушать суставы.

© ГлагоL

Стопа выступает основой для всего нашего тела, ведь именно на нее распределяется большая часть веса. Если ее не поддерживать, то она начнет деформироваться. Это ведет к неровной походке и осанке.

Чаще всего нашу стопу разрушает все мягкое и разношенное. Конечно, домашние тапочки слишком комфортные, чтобы от них отказаться. Вот только именно это ведет к тому, что шаги не амортизируются, а пальцы держатся в постоянном напряжении.

Чтобы выбрать правильную обувь, примеряйте ее ближе к вечеру, когда ножки уже немного отекли. Обязательно ищите пары с амортизацией и устойчивой пяткой, лучше из натуральных материалов. А еще не забывайте менять обувь в течение недели, чтобы она успевала восстановить форму.

