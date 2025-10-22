Названы дорогие продукты, которые могут навредить здоровью

Дорогие продукты не всегда оказываются одинаково полезными для всех. Общественная Служба Новостей узнала у специалистов Роспотребнадзора, с какими «премиальными» продуктами с полок супермаркетов следует быть осторожнее.

Например, не каждому организму подойдут обезжиренные йогурты и творожки. Компенсируя вкус, производители могут добавлять больше сахара, крахмала, загустителей и ароматизаторов. Жиры важны для усвоения витаминов, их отсутствие не позволяет насытиться надолго. Также стоит осторожнее употреблять растительное молоко. В его составе зачастую содержатся подсластители и очень низкое количество белка, а также стабилизаторы и загустители, способные вызвать дискомфорт в кишечнике.

Еще один спорный дорогой продукт - гранола, мюсли и каши быстрого приготовления. В ряде случае производители добавляют много меда, сиропов и шоколада, увеличивая калорийность до 500 ккал на 100 граммов. Орехи и хлопья могут обжариваться в дешевом масле, из-за обработки хлопья теряют почти все пищевые волокна. Также в источнике посоветовали быть осторожнее с продуктами на фруктозе и с безглютеновыми продуктами.