Почему дергается глаз и как с этим бороться

Непроизвольное подергивание века, или миокимия, – явление неприятное, но, как правило, безобидное. Это не судорога или признак серьезного заболевания, а чаще всего реакция нервной системы на перегрузку. Давайте разберемся, что на самом деле происходит и как с этим бороться.

Что такое миокимия?

Это непроизвольное, ритмичное сокращение мышцы века (чаще нижнего), вызванное сбоем в передаче нервных импульсов. Длиться это может от секунд до дней.

Основные "виновники" подергивания века:

Усталость и недосып: Недостаток сна (менее 6-7 часов) истощает нервные клетки, вызывая "сбои" в сигналах. Мышца века получает ложную команду сокращаться. Стресс и тревожность: Постоянное нервное напряжение делает нервную систему сверхчувствительной. Выброс адреналина и других гормонов усиливает возбудимость, и даже незначительное раздражение может спровоцировать дрожь века, особенно в периоды высокой ответственности или конфликтов. Избыток кофеина и стимуляторов: Большое количество кофе, энергетиков, крепкого чая или некоторых лекарств постоянно стимулируют нервную систему, усиливая передачу импульсов и делая организм более чувствительным к утомлению. Сухость глаз: Длительная работа за экраном (6-10 часов в день) снижает частоту моргания, вызывая сухость и раздражение глаз. Организм может реагировать мышечными сокращениями века, пытаясь "почесать" глаз. Это особенно актуально для людей, работающих в кондиционированных помещениях или носящих контактные линзы. Дефицит магния: Этот минерал важен для нормальной работы нервной и мышечной систем. Его недостаток делает мышцы более возбудимыми, а нервы – раздражительными. Это может проявляться не только дрожью века, но и судорогами, бессонницей. Дефицит магния часто связан с неправильным питанием, диетами, стрессом и злоупотреблением кофе и алкоголем. Алкоголь и курение: Эти привычки негативно влияют на нервную систему. Алкоголь нарушает передачу сигналов между нейронами, а никотин стимулирует и повышает возбудимость нервов, что может приводить к непроизвольным мышечным сокращениям.

Что делать?

Чаще всего достаточно устранить причину: наладить сон, снизить уровень стресса, уменьшить потребление кофеина, позаботиться о гигиене глаз (делать перерывы, увлажнять воздух) и скорректировать питание, добавив продукты, богатые магнием. Если же подергивание века не проходит долгое время или сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу, передает дзен-канал "Советы для здоровья".