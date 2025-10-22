Какой фрукт наиболее полезен для пищеварения

Инжир является значимым источником пищевых волокон, которые оказывают положительное влияние на функционирование пищеварительной системы и состояние сердечно-сосудистой системы, как отметила Алиса Мамаева, кандидат медицинских наук и главный врач Республиканского центра общественного здоровья.

Она отметила, что пищевые волокна, содержащиеся в инжире, поддерживают нормальное функционирование кишечника, предотвращают запорные явления и укрепляют микробиоценоз.

Мамаева добавила, что растворимые пищевые волокна способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что приводит к уменьшению концентрации «плохого» холестерина в крови. Кроме того, инжир богат калием, который играет важную роль в регуляции артериального давления, нейтрализуя негативное воздействие натрия.

Также в инжире содержится кальций, который способствует укреплению костной ткани, заключила эксперт.