Мужчины рассказали, как избавились от преждевременного семяизвержения

Ранее мужчины, которые избавились от проблемы преждевременного семяизвержения, дали советы коллегам по несчастью. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Пользователи, которым не удалось избавиться от преждевременной эякуляции, рассказали о простом трюке.

Я не стал держаться дольше, но я научился прелюдии. Помоги ей достичь оргазма перед тем, как проникнуть, и можешь продержаться хоть 30 секунд — ей будет все равно. В этот момент твой оргазм для нее просто десерт KindaOkAccountant пользователь Reddit

Многие рекомендовали чаще заниматься сексом и заверили, что с возрастом это проходит.

Практика. Серьезно. В одиночку, вдвоем. Кроме того, научитесь достигать множественного оргазма. Ранний оргазм перестает иметь значение, если помогает ей возбудиться, а не сигнализирует об окончании thepornidentity пользователь Reddit

Еще один пользователь посоветовал мужчинам регулярно выполнять упражнения Кегеля.

Если вы не умеете этого делать, постарайтесь сжать мышцы таза, как будто пытаетесь остановить мочеиспускание. Я так делаю несколько раз в день. Это не стопроцентная гарантия, но поможет улучшит контроль — вы должны быть в состоянии выйти из женщины или просто остановиться на мгновение и не эякулировать, если были близки к этому IYKYK_1977 пользователь Reddit

