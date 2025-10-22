В чем польза кефира при ОРВИ

Постоянное употребление кефира или несладкого йогурта поможет укрепить иммунитет в сезон распространения ОРВИ. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главврач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

По его словам, есть или пить кисломолочные продукты стоит каждый день, либо четыре-пять раз в неделю. Врач отметит, что регулярное употребление поможет укрепить защитные силы организма.

Эксперт добавил, что наибольшую пользу приносят несладкие продукты с пробиотиками.

— При этом достаточно всего одной порции в день, например, стакан кефира перед сном или баночка йогурта за завтраком. Главное, чтобы это действительно помогало иммунитету, нужно ввести употребление таких продуктов в рацион на постоянной основе, — заявил Тяжельников в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Пожилым людям необходимо сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам представителей ведомства, эти заболевания представляют особую угрозу для здоровья возрастных граждан.

Между тем в столице открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. «Вечерняя Москва» узнала, где можно сделать прививку, насколько это безопасно и кому нужно защитить свое здоровье в первую очередь.