Что такое поливоркинг и как он влияет на здоровье

В условиях современного рынка труда многие люди предпочитают поливоркинг — выполнение нескольких видов деятельности одновременно. Это может включать фрилансинг, подработку, преподавание и консультирование. Эксперты обсуждают, какие риски и последствия несёт такая нагрузка для психического здоровья.

Карьерный консультант и эксперт по управлению персоналом Елена Алымова отмечает, что поливоркинг, хотя и кажется привлекательным способом увеличить доход и ускорить карьерный рост, на самом деле скрывает множество вызовов. Постоянная перегруженность и усталость могут привести к снижению продуктивности и «фрагментированному мышлению». Отсутствие чёткого графика и приоритетов вызывает хронический стресс и тревожность, а эмоциональное выгорание и потеря мотивации становятся распространёнными проблемами.

Она отметила в беседе с «Вечерней Москвой», что ненадлежащее управление ресурсами может привести к хаосу в рабочей деятельности, а многозадачность снижает концентрацию и качество выполняемой работы.

Для эффективного управления временем важно разделять проекты, учитывать нагрузку и чередовать сложные задачи с более простыми. Делегирование обязанностей, когда это возможно, и выделение творческих дней для восстановления также играют важную роль. Переоценка ресурсов и приоритетов помогает избежать перегрузок.

Забота о физическом и эмоциональном состоянии также важна. Регулярная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и отдых помогают поддерживать здоровье. Медитация и психотерапия способствуют сохранению эмоциональной устойчивости.

Она добавила, что поливоркинг делает карьеру более интересной, но требует осознанного подхода. Важно чётко понимать свои цели, бережно относиться к себе и уметь отказываться от излишней нагрузки. Однако такой подход подходит не всем.

По мнению психолога Натальи Наумовой, для успешного поливоркинга необходимы стрессоустойчивость, готовность к многозадачности и чёткая структура графика. Важно находить время для отдыха и заботы о здоровье.

Поливоркинг может привести к эмоциональному выгоранию, раздражительности и стрессу. Перфекционисты могут испытывать трудности в адаптации к такому ритму жизни.

Наталья Наумова рекомендует выделять два выходных дня в неделю, планировать качественный отпуск и заниматься досугом для восстановления энергии.