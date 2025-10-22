Кому нельзя пить гранатовый сок

Употребление напитка может нести риски для некоторых людей. О потенциальных рисках и правилах употребления гранатового сока в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

Несмотря на впечатляющий состав — высокое содержание витаминов, калия и уникальных полифенолов (пуникалагинов), — сок имеет ряд строгих противопоказаний. Главная опасность, по словам эксперта, кроется в высоком содержании сахара (14-18 г на 100 мл). Поэтому его с осторожностью следует употреблять людям с сахарным диабетом второго типа.

Также следует учитывать, что вещества в составе напитка могут нарушать действие некоторых жизненно важных лекарств, например, иммунодепрессантов и противоопухолевых средств. Пациентам, проходящим медикаментозную терапию, перед включением сока в рацион необходима консультация с врачом.

Кроме того, органические кислоты в его составе могут раздражать слизистую желудка, поэтому с осторожностью к напитку следует относиться людям с гастритом или язвенной болезнью в стадии обострения.

Специалист рекомендует выбирать 100-процентный свежевыжатый или пастеризованный сок без добавления сахара. Следует употреблять не более 100-150 мл через день после еды, чтобы смягчить его воздействие на желудочно-кишечный тракт и избежать резкого скачка уровня глюкозы в крови.

Подробнее можно прочитать в материале.