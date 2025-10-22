Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что мужчины могут самостоятельно оценить качество эрекции в домашних условиях. Этот способ она подсказала им в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам Мелехиной, если пенис в возбужденном состоянии твердый, как лоб, то это отличная эрекция, поэтому мужчина сможет совершить половой акт.

«Ощущение твердости лба соответствует состоянию полного насыщения пещеристых тел полового члена кровью», — пояснила она.

Если половой член твердый, как нос, продолжила специалистка, это удовлетворительная эрекция. Ее часто бывает достаточно для полового акта, но она может быть нестабильной, легко пропадать при стрессе, отвлекающих факторах или смене позы. Если же пенис мягкий, как щека, в этом случае можно говорить о наличии эректильной дисфункции, добавила Мелехина.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала, как подготовиться к сексу втроем. Так, она посоветовала уделить время общению до и после полового акта.