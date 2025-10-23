Названы лучшие упражнения для офисных работников

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для офисных работников. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт посоветовала включить в комплекс мягкую растяжку шеи и плечевого пояса. Далее рекомендуется поработать с грудным отделом позвоночника: на выдохе округлить спину и свести локти вперед, а на вдохе — расправить плечи, раскрывая грудь. Следующий этап — растяжка предплечий. Полезно добавить и элемент мобильности — несколько плавных круговых движений тазом. Завершает комплекс растяжка ягодичных мышц.

Бахтурина посоветовала уделять разминке не менее пяти минут утром и повторять ее в течение дня. Даже такая короткая активность, по ее словам, помогает проснуться, повысить концентрацию и снизить риск хронической усталости.

