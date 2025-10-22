В чем вред и польза тростникового сахара

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась вернуть в свои продукты для американского рынка тростниковый сахар и исключить его заменители. В настоящее время Coca-Cola использует в США кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Медицинские эксперты не видят разницы между ним и тростниковым сахаром, однако в майском докладе администрации движения «Сделаем Америку снова здоровой» говорилось, что повышенное потребление кукурузного сиропа может влиять на детское ожирение. «Лента.ру» выяснила, правда ли тростниковый сахар менее опасен для организма, в чем заключаются польза и вред этого продукта и чем он отличается от белого сахара.

Что такое тростниковый сахар

Как следует из названия, тростниковый сахар получают из сахарного тростника. Из этого растения делают как рафинированный сахар — белый и очищенный от примесей, так и нерафинированный — коричневый, со специфическим ароматом.

«Тростниковый сахар — это продукция из сока сахарного тростника. Нерафинированный вид сахара отличается содержанием сахарозы и патоки, которая имеет теплый, сладкий и немного дымный вкус», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова.

Существует мнение, что тростниковый сахар более полезен, нежели тот, что делают из сахарной свеклы, и людям, которые следят за своим питанием, следует отдавать предпочтение именно ему. Однако, как отмечает в беседе с «Лентой.ру» врач-эндокринолог и диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова, научных доказательств этому нет.

«И то, и другое — простые сахара, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать до 5–10 процентов от калорийности рациона», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог и диетолог.

Полезен ли тростниковый сахар

Витамины и минералы

Содержание витаминов в тростниковом сахаре мало, объясняет Ксения Меркулова. Если ставить задачу получить эти вещества из тростникового сахара, то на 100 процентов будет переизбыток простых углеводов, которые не пойдут на пользу организму. Это как получать основное количество белка из сала с прожилками мяса. Можно и так, но зачем, если можно взять нежирный кусок мяса, птицу или рыбу с меньшим процентом жира, объясняет эксперт.

«Тростниковый сахар в чистом виде содержит кальций, магний, железо, марганец, витамины группы В, но их количество слишком мало, чтобы говорить о пользе продукта», — Александра Лысенкова, нутрициолог клиники «Боткинский».

Антиоксиданты

Нерафинированный тростниковый сахар содержит полифенолы, сходные по действию с антиоксидантами зеленого чая. Антиоксиданты способны снижать окислительный стресс и системное воспаление. Однако, как и в случае с витаминами, их концентрация микроскопическая, поэтому говорить о том, что тростниковый сахар обладает полезными свойствами из-за антиоксидантов, не приходится.

Антиоксиданты лучше получать из медленных углеводов, фруктов, овощей и других продуктов, нежели из быстрых сахаров, отмечает в разговоре с «Лентой.ру» главный врач и ведущий гастроэнтеролог международного медицинского центра «ОН КЛИНИК» Алла Пономарева.

Гликемический индекс

Ввиду того, что тростниковый сахар — это простой углевод, он очень быстро всасывается в кровь, начиная уже с ротовой полости. Гликемический индекс у этого продукта высокий (примерно 55–60 против 65–70 у сахарного песка), и он тоже вызывает повышение уровня сахара в крови.

Поэтому людям с диабетом требуется такие продукты есть умеренно и корректировать повышение уровня сахара после них при помощи физической активности, приема лекарств и сочетания с другими продуктами, отмечает Ксения Меркулова.

Норма потребления тростникового сахара — 25 граммов в сутки (пять чайных ложек без горки), это 10 процентов от общей доли углеводов в день. Однако сторонникам по-настоящему здорового питания стоит стремиться к снижению и этой процентной доли.

Калорийность

В 100 граммах тростникового сахара содержится 377 килокалорий, что идентично белому сахару. При избыточном употреблении влияние на вес, а также на углеводный и липидный обмен у них одинаково, говорит Александра Лысенкова. Правда, при употреблении тростникового сахара, в отличие от обычного, может снижаться риск резкого падения энергии у человека в силу содержания в продукте патоки и микроэлементов.

«Тростниковый сахар относится к тем продуктам, которые стоит ограничивать. Употребление этого сахара в больших количествах может ухудшать процесс снижения веса», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог и диетолог.

Обратите внимание: регулярное употребление тростникового сахар ведет еще и к замедлению метаболизма, что может оказать дополнительное негативное влияние на здоровье и вес.

Вред тростникового сахара

Бесконтрольное употребление тростникового сахара, который многие считают более полезным, приводит к тем же последствиям, что и избыток рафинированного продукта. По словам Аллы Пономаревой, злоупотреблять тростниковым сахаром нельзя тем, кто склонен к набору веса и диабету, а также тем, у кого повышенный уровень триглицеридов в крови.

«Доказано, что избыток простых углеводов увеличивает риск кариеса. Кроме того, рацион, богатый простыми углеводами, чаще провоцирует развитие ожирения, а эти состояния связаны с более чем 200 другими заболеваниями», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог и диетолог.

В частности, злоупотребление тростниковым сахаром может обернуться возникновением следующих заболеваний:

сахарный диабет II типа;

артериальная гипертензия;

острые нарушения мозгового кровообращения (инсульт);

болезнь Альцгеймера как следствие инсульта;

инфаркт миокарда;

заболевания суставов;

некоторые виды онкологии.

Более того, тростниковый сахар может вызвать аллергию — как у взрослых, так и у детей. Как отмечает Алла Пономарева, аллергия индивидуальна и зависит от особенностей здоровья каждого человека — важно зафиксировать факт реакции организма на тростниковый сахар и стараться избегать его в рационе.

«Помощь при аллергии зависит от ее проявлений. Если отека нет и речь о кожной реакции, стоит принять противоаллергическое средство и обратиться к врачу. Если же есть отек слизистых, необходимо вызвать экстренную помощь во избежание развития отека Квинке», — Алла Пономарева, главный врач и ведущий гастроэнтеролог.

Пищевая чувствительность на тростниковый сахар может проявляться в виде кожной реакции, дерматитов, зуда, головных болей. Как правило, она связана с белковыми остатками сока тростника, а также избыточным употреблением сахара, дополняет Александра Лысенкова. Кроме того, у сверхчувствительных людей возможны перекрестные реакции на тростниковый сахар с травами и пыльцой.

Альтернативы

Основные достоинства тростникового сахара — это его темный цвет, карамельный вкус и характерный запах. Однако у этого вкуса и аромата есть обратная сторона: относительно высокая стоимость и отсутствие потенциальных плюсов для здоровья.

Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», предлагают рассмотреть несколько альтернатив, которыми можно заменить тростниковый сахар.

«Мед, кленовый сироп и тростниковый сахар — это аналоги сахара. По сути, одно и то же под разными названиями», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог и диетолог.

Тем, кто заботится о своем здоровье, употреблять тростниковый сахар стоит точно так же, как и обычный — ограничивая его количество, советует Ксения Меркулова. Для здорового человека норма не должна превышать 25 граммов добавленного сахара, при этом важно учитывать все источники — соусы, выпечку и другую готовую продукцию.

По словам Александры Лысенковой, рационально оставить тростниковый сахар для удовольствия пару раз в неделю, а не как ежедневный источник энергии. Его лучшими заменами могут стать ягоды, фрукты и натуральные подсластители — аллюлоза и стевия.

«В стратегиях долголетия сахар любого типа — это редкий десерт, а не составляющая постоянного рациона», — Александра Лысенкова, нутрициолог.

Альтернативами тростниковому сахару для людей с диабетом могут быть сахарозаменители — все те же стевия и сукралоза.

Ограничивать любой вид сахара, вне зависимости от его происхождения, стоит людям, имеющим склонность к избыточному весу и с аллергиями на пищевые продукты, дополняет Алла Пономарева. При этом сахарозаменители тоже необходимо оценивать перед покупкой — лучше всего делать это совместно с врачом-диетологом.

Тростниковый сахар выигрывает у белого лишь за счет меньшей степени обработки и сохранения микрокомпонентов, но в стратегическом плане здоровья и долголетия точно так же влияет на метаболизм, сосуды и ускоряет старение. Поэтому любые сахара должны оставаться эпизодическим удовольствием, а не частью базы питания, заключила эксперт.