Почему осенью болит голова и как справиться с дискомфортом

С наступлением осени многие жалуются на головные боли, головокружения и тяжесть в висках. Врачи объясняют эту сезонную реакцию организма несколькими факторами. Разберемся, почему наша голова так остро реагирует на смену сезонов и что можно предпринять.

© Vse42.ru

1. Перепады атмосферного давления

Мозг чутко реагирует на изменения погоды. Когда атмосферное давление падает, уровень кислорода в крови снижается. Сосуды головного мозга пытаются компенсировать это, то сужаясь, то расширяясь, что вызывает пульсирующую боль.

2. Сокращение светового дня

Уменьшение продолжительности дня осенью влияет на гипоталамус – центр регуляции сна и настроения. Снижение выработки серотонина (гормона счастья), который также регулирует болевой порог, делает нас более чувствительными к боли. Это может приводить к кластерным головным болям, особенно сильным и односторонним.

3. Переход организма в режим энергосбережения

После летних каникул, когда нервная система теряет тонус, возвращение к учебному или рабочему режиму становится стрессом. Мозг, отвыкший от интенсивных нагрузок, испытывает напряжение, что может проявляться головными болями.

4. Активация вирусов и интоксикация

Осень – сезон простуд и ОРВИ. Возвращение детей в школы и взрослых в коллективы способствует быстрому распространению инфекций. Головная боль может быть симптомом общей интоксикации организма, когда тело уже борется с патогенами, вызывая спазмы сосудов.

5. Снижение уровня серотонина

Летом солнечный свет стимулирует выработку серотонина. Осенью, с уменьшением освещенности, снижается его уровень, что усиливает болевые ощущения. Возникает замкнутый круг: меньше света – ниже серотонин – сильнее боль – еще ниже настроение и серотонин.

6. Холод и мышечное напряжение

Воздействие холодного воздуха, особенно без головного убора, приводит к сужению сосудов и раздражению нервных окончаний. Мышцы шеи и верхней части спины напрягаются, пережимая сосуды, что нарушает кровоток к голове. Результат – давящая, ноющая головная боль напряжения. Физическая активность на свежем воздухе может помочь расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

7. Повышение стресса и тревожности

Осенью часто происходят различные психологические испытания. После летнего отдыха не так просто вернуться в рабочий ритм, что вызывает стресс. А стресс связан с головной болью: во время нервных состояний в кровь выбрасывается адреналин, сосуды сужаются, а мышцы напрягаются.

Что делать

Важно прислушиваться к своему организму, поддерживать режим дня, обеспечить достаточное освещение, правильно питаться и избегать переохлаждения. При частых или сильных головных болях следует обратиться к врачу, сообщается в дзен-канале "Новости 7info.ru".