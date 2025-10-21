Эндокринолог объяснил, кому стоит отказаться от колбас и сосисок

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что двум группам людей обязательно необходимо отказаться от употребления сосисок и колбас. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Так, Янг призвала исключить из рациона эти продукты тех людей, у которых в семье были случаи рака. Также стоит отказаться от колбас и сосисок при появлении признаков непереносимости гистамина, таких как сыпь, тревожность, приливы, отеки и головная боль после еды, написала доктор.

«Колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты — это не мясо в чистом виде. Это продукты, подвергшиеся химической переработке, в процессе которой белки, жиры и азотистые соединения меняют свои свойства. Эти изменения могут негативно влиять на ваше здоровье», — предупредила врач.

