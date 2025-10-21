Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов

Диетолог Джессика Фелипе заявила, что каждому человеку необходимо полностью исключить из рациона пять продуктов. Их она назвала в беседе с изданием Terra.

«Лапша быстрого приготовления содержит большое количество натрия и консервантов, избыток которых может перегрузить почки и повышает артериальное давление», — пояснила Фелипе. Также она призвала отказаться от колбасы, поскольку этот продукт увеличивает риск развития колоректального рака.

Еще одним опасным для здоровья блюдом врач считает гамбургеры, в которых слишком много калорий, насыщенных жиров и химических добавок. Злоупотребление ими провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-сосудистые заболевания. В заключение Фелипе посоветовала исключить из меню жаренное на гриле мясо и газированные напитки.

