Пять вечерних привычек для легкого утра

Насмотришься этих продуктивных видео, а потом так хочется по утрам просыпаться с легкостью и бодростью. Вот только вместо этого чаще мы получаем свинцовую голову и руки с ногами, которые даже разгибаться не хотят, а дело все в сосудах и густой крови. О том, как наконец-то привести ночной отдых в порядок, рассказывает автор канала «Большое сердце».

© ГлагоL

Забудьте про жареное мясо перед сном. Это в молодости можно было вечерком посидеть с шашлычком, а потом заснуть младенческим сном, вот только это и есть главный враг сосудов. А если желание поесть мясо непреодолимо, то берите тушеное или запеченное.

Пару минут уделяем массажу. Начинаем с ног, затем проходимся по рукам и плечам, а особое внимание уделяем икрам, ведь именно они толкают нашу кровь вверх каждую минуту.

Не забываем про прогулки. Даже получаса будет достаточно, чтобы успокоить сердце. Вам не нужно никуда торопиться, просто ходите в спокойном и размеренном темпе.

А еще можно попробовать спать с валиком под коленками. На него даже денег тратить не нужно: возьмите обычное полотенце да скатайте его в рулетик. Так и ноги перестанут неметь, и кровь поймет, что ей пора разгущаться.

А еще не надо пытаться залить в себя литровый кувшин воды перед сном, лучше это делать постепенно в течение дня. График простой: каждые два часа выпиваем по стаканчику, перед сном хватит только пары глотков.