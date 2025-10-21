Врачи рассказали, о чем говорит цвет фруктов и овощей

Минздрав РФ объявил с 20 по 26 октября Неделю популяризации потребления овощей и фруктов. Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы в соцсетях объяснили ямальцам, что цвет может рассказать о пользе тех или иных овощей и фруктов.

Цвет фруктов и овощей зависит от того, какие питательные вещества и фитохимические соединения в них содержатся. Соответственно, от этого зависят их полезные свойства.

«Фиолетовый/синий: баклажан, ежевика, голубика, слива, маракуйя — содержат антиоксиданты. Они способны снижать риск онкозаболеваний, инсульта и болезней сердца», — объяснили ямальские медики.

Красные помидоры, свекла, редис, перец, малина, вишня, земляника и арбуз улучшают работу сердечно-сосудистой системы и снижают риск возникновения онкозаболеваний. Здоровье глаз поддерживает «команда» оранжевых и желтых: абрикос, тыква, морковь, кабачок, апельсин и лимон.

Белые и коричневые тоже вступают в борьбу за здоровье человека, так как содержат калий и обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Ямальские медики рекомендуют есть чеснок и лук-порей, цветную капусту, имбирь, персики и бананы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, по каким признакам распознать опасные продукты. Так, например, ядовитый соланин содержится в картофеле с зелеными пятнами.