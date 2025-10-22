Какими напитками полезнее всего согреваться в холода

Лучшим напитком, чтобы согреться в холодное время года, является куриный бульон.

- Мы получаем тепло, белок, это легкий и быстро насыщающий продукт. Сразу и нагрев, и питание, восстанавливаем энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать, - заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

На второе по эффективности место он поставил любой чай (черный, зеленый или травяной). Хорошо подойдут горячие морсы и компоты, а также теплое молоко, которое за счет жира быстро всасывается и дает согревающий эффект.

А вот кофе, по словам Кондрахина, может привести к обезвоживанию. Между тем продрогшему человеку нужна жидкость, чтобы прийти в норму.

Отдельно эксперт затронул тему безопасности при употреблении горячих напитков. Слишком высокая температура повышает риск развития рака пищевода.