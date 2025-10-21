В чем вред латяо для здоровья

Нутрициолог Юлия Попова предостерегла от употребления острой соевой закуски латяо, ставшей популярной среди молодежи. По словам специалиста, этот продукт глубокой переработки может негативно влиять на здоровье пищеварительной системы.

Латяо представляет собой обжаренное в масле соевое мясо с обилием острых специй, соли и пищевых добавок. Такое сочетание, как пояснила эксперт, оказывает избыточную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, раздражая слизистые оболочки. Регулярное потребление этого снека может провоцировать развитие гастрита и других нарушений, а также перегружать печень и поджелудочную железу, передает слова специалиста NEWS.ru.

Особую опасность продукт представляет для подростков, чья пищеварительная система еще не полностью сформирована и более чувствительна к агрессивным компонентам. Употребление латяо может вызывать симптомы, схожие с отравлением: тошноту, боли в животе и диарею. Отказаться от закуски также рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы.

