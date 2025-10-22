Назван простой способ замедлить старение мозга

Люди проводят во сне почти треть жизни: в этот период организм восстанавливается, а мозг очищается и защищается. Однако, как показало новое исследование британских ученых, нарушения сна могут буквально ускорять старение мозга. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

С помощью магнитно-резонансной томографии и алгоритмов машинного обучения исследователи проанализировали более тысячи показателей состояния мозга: толщину коры, плотность тканей, состояние сосудов. На основе этих данных модель определяла «биологический возраст» мозга — то, насколько он соответствует или опережает реальный возраст человека. Оказалось, что люди с плохим качеством сна имели мозг, «старше» своего реального возраста примерно на один год.

Те, у кого наблюдались нарушения сна — частая бессонница, храп, дневная сонливость, нестандартная продолжительность сна (меньше 7 или больше 8 часов) и поздний хронотип, — имели заметные возрастные изменения мозга. Каждое ухудшение сна увеличивало биологический возраст мозга примерно на полгода.

Ученые предполагают, что важную роль играет воспаление: нарушения сна повышают уровень воспалительных маркеров в крови, что может повреждать сосуды и ускорять гибель нейронов. По оценкам, воспалительные процессы объясняют около 10% связи между сном и старением мозга.

Кроме того, недостаток сна мешает работе глимфатической системы — механизма, который очищает мозг от токсинов во время ночного отдыха. Также плохой сон повышает риск заболеваний, вредных для мозга, включая диабет, ожирение и сердечно-сосудистые нарушения.

По словам исследователей, положительная новость в том, что сон — это изменяемый фактор. Регулярный режим, ограничение кофеина и гаджетов перед сном, темная и прохладная спальня могут существенно улучшить качество сна — а значит, и замедлить старение мозга.