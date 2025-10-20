Как не допустить развития остеопороза после 50 лет

Остеопороз, или потеря костной ткани, — это состояние, с которым рано или поздно столкнется каждый. Вылечить его нельзя, но можно замедлить. Как не допустить деградации костей, почему люди с возрастом теряют костную ткань и какие переломы точно указывают на начало заболевания — во Всемирный день профилактики остеопороза «Газете.Ru» рассказала врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

© Freepik

— Что такое остеопороз? И сколько россиян страдают от него?

— Это заболевание, при котором кости теряют свою прочность и могут легко ломаться. У нас в организме есть два механизма: первый отвечает за образование костей, второй — за их разрушение. С возрастом второй начинает доминировать над первым. Кроме того, организм начинает хуже усваивать кальций, он вымывается. В результате кости становятся хрупкими.

По данным ВОЗ, среди всех неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место [по распространенности] после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

В России в среднем среди людей старше 50 лет остеопения есть у 30% женщин и 25% мужчин.

Это состояние, при котором минеральная плотность костной ткани снижается, но еще не достигла уровня остеопороза. Кости становятся менее плотными и более уязвимыми к повреждениям, но потеря костной массы еще не столь значительна, чтобы диагностировать остеопороз. То есть это предостеопороз. Причем количество таких больных со временем будет расти из-за увеличения продолжительности жизни.

— Получается, каждый столкнется с остеопорозом, если проживет достаточно долго?

— Да, каждый россиянин может до него дожить. Чем вы старше, тем выше риск заболевания. Приблизительно 10% женщин старше 60 лет и почти 70% женщин в возрасте 90 лет подвержены появлению остеопороза.

— Почему это состояние развивается?

— Это заболевание зависит от многих факторов. Существуют факторы риска, на которые мы можем влиять, и те, на которые повлиять не можем. Это женский пол, возраст старше 65 лет, эндокринные заболевания, ранняя менопауза у женщин, низкий вес, прием некоторых препаратов, например, глюкокортикостероидов.

Модифицируемые факторы риска, на которые пациент может влиять: низкое потребление кальция, дефицит витамина D, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, склонность к падениям у пожилых людей. Мы стараемся свести их к минимуму, замедляя тем самым развитие заболевания.

— Действительно ли лишний вес в какой-то степени защищает нас от ломкости костей?

— Нет, лишний вес может стать причиной различных заболеваний, требующих лечения, в том числе и ожирения. Важно иметь нормальную массу тела, в особенности важно иметь мышечную ткань.

Именно мышцы создают корсет, который поддерживает кости и снижает риск переломов.

— Чем опасен остеопороз?

— Переломами. Самые грозные осложнения остеопороза — компрессионный перелом тел позвонков и перелом шейки бедра. Перелом позвонков есть у 16% всех больных остеопорозом.

Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине приходит, когда происходят переломы нескольких позвонков. В других случаях частыми симптомами являются типичные боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, которые усиливаются после длительного пребывания в одном положении или незначительной физической нагрузки. Часто пациенты не обращают на них внимания, и об остеопорозе человек может узнать только после перелома шейки бедра, например.

— То есть человек никак не может понять, что у него начался остеопороз?

— Его не зря называют «немой эпидемией» пожилого возраста. Клиническая картина обычно проявляется, когда происходит перелом. В этот момент симптомы становятся очевидными. Однако заподозрить остеопороз, особенно компрессионные переломы, может быть непросто. Их клиника не всегда специфична и может маскироваться под различные болевые синдромы в позвоночнике. Также остеопороз можно спутать со сколиозом или остеохондрозом.

Но пациент может отслеживать свой рост.

Если рост снизился на 2 сантиметра за три года или на 4 сантиметра за жизнь, это может указывать на компрессионные переломы позвонков.

Тело позвонка ломается, и рост человека укорачивается.

При первичной диагностике остеопороза врач уже проводит стандартные лабораторные исследования: клинический анализ крови, определение альбумина, кальцинированной щелочной фосфатазы, фосфора и витамина D3, а также делает денситометрию. Это такой рентгеновский аппарат, с помощью которого мы можем посчитать, рассчитать минеральную плотность костей.

— Какие методы профилактики этого состояния существуют? Можем ли мы предотвратить развитие остеопороза?

— Мы можем только его замедлить, остановить или вылечить его нельзя. Начнем с самого важного. Цель профилактики — предотвратить падения и переломы. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался. Если у него слабые кости, сильные мышцы помогут удержать их при падении. Кроме того, регулярные тренировки делают человека более сгруппированным и гибким, что снижает риск падений.

— Нужно ли принимать кальций или витамин D?

— Для профилактики остеопороза важно получать достаточно витамина D и кальция из пищи, а также в виде добавок. Взрослым людям старше 50 лет нужно около 1000 мг кальция в сутки. Кальций можно получить из продуктов питания. Например, рекомендуется употреблять три порции молочных продуктов в день. Одна порция — это 100 г творога, 200 мл молока или 30 г сыра. Однако пожилым людям часто требуется дополнительный прием кальция, чтобы предотвратить остеопороз.

— Это не опасно, ведь кальций может откладываться на стенках сосудов и формировать кальцинаты в груди?

— Это совершенно разные процессы. Если вы просто получите с пищей много кальция, он не отложится у вас в сосудах. Кроме того, пациент находится под динамическим наблюдением врача: мы постоянно проверяем кальций в крови, моче и корректируем дозировку.

— Сейчас часто назначают золедроновую кислоту, но есть страхи, что она может спровоцировать рак. Эти страхи обоснованы?

— Этот препарат подавляет активность остеокластов — клеток, отвечающих на разрушение костной ткани. Рак он не вызывает. Более того, у онкологов существуют свои схемы лечения и профилактики костных метастазов, и золендроновая кислота входит в их стандарты. Часто дозы больше, чем при лечении остеопороза. И, конечно, она назначается не пациентами самостоятельно, а под контролем врача.

— Можно ли профилактически вводить золедроновую кислоту при начальных стадиях остеопороза?

— Да, просто инфузия будет назначаться не раз в год, а раз в полтора-два года.

— Часто остеопороз развивается у женщин после менопаузы из-за гормональных изменений. Может ли гормональная терапия тоже выступать в роли профилактики остеопороза?

— Да, менопаузальная гормональная терапия рекомендуется для профилактики остеопороза у женщин до 60 лет.

Препараты применяются в минимальных эффективных дозах, которые корректируются с возрастом. При назначении этого вида терапии мы ежегодно проводим оценку соотношения пользы и риска и принимаем решение о корректировке дозы и продолжении терапии.

— Можно ли принимать костные анаболики для профилактики остеопороза?

— Они стимулируют образование новой костной ткани, и их назначают только при лечении тяжелой формы болезни, а не для профилактики. Мы их назначаем, когда другие способы показали свою неэффективность. На самом деле у нас немного препаратов для лечения остеопороза: первая группа направлена на предотвращение разрушения костей, а вторая — на стимуляцию образования костной ткани.

Есть важное наблюдение. Если случился первый перелом, то часто возникают повторные. Особенно высок риск в первые два года после травмы. Перелом — это знак для врача, что нужно начать активное лечение, чтобы предотвратить новые переломы.

— Любые переломы говорят о необходимости начала активной терапии?

— Нет. Мы говорим о низкоэнергетических переломах — например, падении с высоты собственного роста или травме при чихании или тряске: в этот момент может возникнуть перелом лучевой кости. Если у человека случается один низкоэнергетический перелом, это может указывать на умеренный риск развития других переломов.

Если у человека уже был перелом шейки бедра или позвонков, а также два и более перелома других костей периферического скелета, то независимо от минеральной плотности костной ткани мы говорим о высоком риске переломов и назначаем более агрессивную терапию.

— Если человек столкнулся с компрессионным переломом позвоночника, то ему могут назначить кифопластику, когда врач берет иголку и в сломанный позвонок наливает костный цемент. Некоторые специалисты критикуют эту процедуру, называя ее неэффективной. Как бы вы ее оценили?

— По последним данным, кифопластика или вертебропластика не превосходят консервативного лечения. Соответственно, оперативное вмешательство при компрессионных переломах позвоночника — это вопрос выбора. В первую очередь стоит попробовать консервативное лечение, а уже потом обращаться к другим методам.

Что касается переломов бедра, то при отсутствии противопоказаний тотальное эндопротезирование должно быть выполнено в течение 48 часов. По истечении этого срока ситуация может измениться и потребуется другой подход. Но в любом случае при переломе шейки бедра тотальное эндопротезирование остается предпочтительным методом лечения.

— Почему эндопротезирование должно быть выполнено за 48 часов, для чего спешат врачи?

— Лучший клинический прогноз: если успеть поставить протез в этот период, то снижается смертность, а осложнений перелома становится меньше. Поэтому не стоит затягивать с операцией.