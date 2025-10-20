Назван доступный способ контролировать уровень сахара в крови

Физические упражнения могут помочь людям с диабетом снизить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину. При этом время тренировок тоже играет важную роль.

© Ferra.ru

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, занятия спортом во второй половине дня помогают улучшить уровень сахара в крови. У группы, которая была наиболее активна днём, сильнее снизился гемоглобин A1C - трёхмесячный маркер контроля уровня глюкозы. Также эти люди принимали меньше лекарств.

С другой стороны, если у вас есть время только на утренние тренировки, не расстраивайтесь. В любом случае регулярные занятия спортом лучше, чем их отсутствие, говорит Джейсон Нг, доктор медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и метаболизма в Медицинском центре Питтсбургского университета.

Также полезно заниматься спортом после еды. Как показало одно исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nutrients, всего 10 минут лёгких упражнений после приёма пищи помогают людям с диабетом 2 типа снизить уровень глюкозы в крови. Это может привести к более быстрому снижению уровня сахара в крови, чем отсутствие физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.