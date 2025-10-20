Какой гаджет нужно дезинфицировать ежедневно

Поверхность смартфона является потенциальным источником переноса различных инфекций. На корпусе и экране устройства могут скапливаться разнообразные бактерии и вирусы. Регулярная гигиеническая обработка гаджета помогает снизить риск заражения.

Об этой неочевидной опасности напомнили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии. По данным ведомства, на смартфонах могут оседать возбудители гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Специалисты рекомендуют проводить очистку телефона ежедневно. Для этой цели можно использовать дезинфицирующие гели или специальные антибактериальные салфетки.

Особое внимание при обработке следует уделять тем частям устройства, которые наиболее часто контактируют с руками и лицом. К ним относятся, в первую очередь, экран и боковые панели смартфона.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что соблюдение этой простой гигиенической процедуры позволяет значительно снизить риск заражения различными инфекциями, передающимися контактным путем.