Как шоколад влияет на сон

Кусочек шоколада в конце дня может быть очень желанным. Но если вы хотите хорошо выспаться, то лучше от него отказаться. Это подтверждают и диетологи.

Вот как шоколад может повлиять на ваш сон.

Содержит стимуляторы. Шоколад получают из какао-бобов, которые содержат два природных стимулятора - кофеин и теобромин. Чем темнее шоколад, тем больше в нём кофеина. К примеру, в 60 г тёмного шоколада может содержаться до 23 мг кофеина, а в 30 г молочного шоколада - около 6 мг. Теобромин действует мягче, чем кофеин, но всё равно учащает сердцебиение и влияет на сон.

Вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Из-за этого вы можете просыпаться несколько раз ночью. Чтобы избежать скачков сахара, попробуйте сочетать шоколад с продуктами, в которых много белка или клетчатки.

