Какие продукты ускорят ваше старение

Сейчас как никогда популярны продукты с высоким содержанием белка. Протеин действительно важен для здоровья мышц, костей, кожи. Он также помогает контролировать вес. Несмотря на это, модные сегодня протеиновые коктейли, порошки и батончики могут способствовать ускоренному старению. Вот три причины, почему так происходит.

Ингредиенты, связанные с хроническими заболеваниями. Стандартная американская диета вредит организму и ускоряет старение, повреждая клетки, разрушая коллаген и ослабляя иммунитет. При этом батончики, коктейли, порошки с протеином относятся к ультрапереработанным продуктам. Исследования связывают такие продукты со множеством хронических заболеваний, в том числе с болезнями сердца и диабетом 2 типа. Согласно результатам одной научной работы, чем больше ультраобработанных продуктов потребляют люди, тем быстрее стареют их организмы. Так, те, чьё общее количество калорий приходилось на 67-100% на ультраобработанную пищу, были почти на год старше биологически по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего калорий из таких продуктов.

Скрытый сахар или подсластители. Такие вещества, как сукралоза, способствуют воспалению. Кроме того, в научных работах отмечается, что эти ингредиенты могут привести к развитию метаболических заболеваний, нарушить микробиоту кишечника, быть токсичными для клеток. Также научно доказано, что любой сахар (даже натуральный) способствует старению.

Влияние на потребление цельных продуктов. Если вы для получения белка полагаетесь на батончики, порошки, коктейли, значит, вы потребляете меньше чего-то другого. Это могут быть и полезные для здоровья цельные продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.