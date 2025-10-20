Психолог раскрыла 6 простых шагов для борьбы с бессонницей

Хронический стресс и тревога — одни из главных виновников бессонницы. Психолог Гульнара Тайчинова в беседе NEWS.ru рассказала о простых, но эффективных вечерних ритуалах, которые помогут расслабиться и настроить организм на крепкий сон.

Специалист выделила шесть ключевых методов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.