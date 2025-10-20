Как сохранить крепкие кости после 50 лет

Остеопороз считается «немой эпидемией» пожилого возраста, которая может привести к опасным переломам. Врач-ревматолог Ирина Самкова объяснила, какие меры помогут замедлить потерю костной массы.

По словам врача-ревматолога Ирины Самковой, остеопороз — это заболевание, при котором кости постепенно теряют прочность и становятся хрупкими. С возрастом в организме начинает преобладать процесс разрушения костной ткани над ее образованием, а кальций усваивается хуже.

После 50 лет признаки остеопороза или его предшественника — остеопении — встречаются у 30% женщин и 25% мужчин.

Основная опасность заболевания заключается в переломах, которые могут происходить практически незаметно. Особенно тревожными сигналами считаются компрессионные переломы позвонков и перелом шейки бедра. Заподозрить проблему можно по уменьшению роста: если человек стал ниже на 4 сантиметра за жизнь или на 2 сантиметра за три года, это может указывать на повреждения позвоночника.

Для профилактики остеопороза важно регулярно заниматься физическими упражнениями, которые укрепляют мышечный корсет, и потреблять достаточное количество кальция — около 1000 мг в сутки.

Также необходим контроль уровня витамина D. При уже развившемся заболевании врачи могут назначить специальные препараты, включая золедроновую кислоту, которая замедляет разрушение костной ткани.

Женщинам в менопаузе может помочь гормональная терапия, но все назначения должны осуществляться под контролем специалиста.