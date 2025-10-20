Назван лучший высокобелковый напиток для похудения

Ищете простой и высокобелковый напиток? Попробуйте кефир. Он содержит не только протеин, но и витамины, минералы, пробиотики. Кроме того, он очень универсален.

Вот как кефир поможет вам похудеть.

Даёт чувство сытости. Доказано, что употребление в основном сытных и питательных продуктов помогает в целом потреблять калорий меньше. Со временем это способствует снижению веса. Однако чашка несладкого обезжиренного кефира содержит около 9 г белка, который контролирует аппетит.

Содержит пробиотики. Эти живые бактерии, по словам Моник Ришар, магистра наук, зарегистрированного диетолога-нутрициолога, приносят много пользы здоровью. Сбалансированный микробиом кишечника связывают с улучшением обмена веществ, чувствительностью к инсулину и уменьшением воспаления. Исследования также показали, что некоторые пробиотические штаммы в кефире помогают предотвратить набор веса и способствуют снижению веса у людей с ожирением и избыточной массой тела.

Уменьшает воспаление. Жировые клетки вырабатывают провоспалительные гормоны. Со временем это может вызвать хроническое слабо выраженное воспаление, если у человека избыточный вес или ожирение. При этом в кефире содержится сразу несколько штаммов противовоспалительных пробиотиков.

Не влияет на уровень сахара в крови. В несладком и нежирном кефире много белка и при этом мало сахара. Это помогает поддерживать сбалансированный уровень глюкозы в крови.

