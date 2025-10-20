Диетолог объяснила, как обычная зелень защищает от инфарктов и инсультов

Зелень является обязательным продуктом для здоровья сердца и сосудов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

По словам эксперта, зелень содержит уникальный комплекс полезных веществ: антиоксиданты (биофлавоноиды, витамин С, каротиноиды), пищевые волокна, фолиевую кислоту, магний, калий и железо. Такой состав делает её незаменимой для защиты сосудов.

Комплекс этих веществ защищает стенки сосудов от развития холестериновых бляшек и улучшает реологические свойства крови, иначе говоря — её текучесть. А значит, употребление зелени способствует также профилактике образования тромбов, – пояснила Денисова.

Особую роль играет витамин К, содержащийся в зелёных листовых овощах. Он предотвращает кальцификацию артерий — процесс, приводящий к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Калий в составе зелени способствует выведению жидкости, что помогает снижению артериального давления и уменьшению отёков.