Ученая рассказала, помогает ли зеленый чай не толстеть

Зеленый чай часто называют напитком, который помогает не набирать вес и даже «сжигает» калории. В интернете можно встретить утверждения, что его компоненты способны перепрограммировать гены и ускорять метаболизм. Однако, как рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Анастасия Ботева, это не более чем миф. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученой, зеленый чай действительно содержит кофеин, катехины и аминокислоту теанин, которые оказывают стимулирующее и антиоксидантное действие. Но их влияние на обмен веществ слишком слабое, чтобы компенсировать вред от фастфуда или сладостей.

«Генетические системы растений и человека несовместимы. В процессе пищеварения любая ДНК — в том числе чайная — полностью расщепляется до нуклеотидов. Никакого воздействия на наши гены она не оказывает», — пояснила Ботева.

Эксперт подчеркнула, что никакое количество зеленого чая не способно нейтрализовать калории:

«Если вы съели торт на 500 калорий и запили его зеленым чаем, организм получит эти калории в полном объеме. Чай не «сжигает» и не блокирует их усвоение».

По мнению специалиста, вера в «очищающие ритуалы» с чаем может привести к формированию вредных привычек: человек начинает позволять себе больше сладкого, оправдывая это «детоксом». Это, в свою очередь, ведет к колебаниям сахара в крови, росту холестерина и повышенной нагрузке на печень и поджелудочную железу.

Кроме того, чрезмерное употребление крепкого чая может вызывать раздражение слизистой желудка, а содержащиеся в напитке танины мешают усвоению железа, что повышает риск анемии. Подслащенный чай, в свою очередь, способствует развитию кариеса.