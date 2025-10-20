Как увеличить пользу от кофе

Врач Триша Пасричи дала несколько советов, благодаря которым можно значительно увеличить пользу кофе. Эти способы она раскрыла изданию Infobae.

Во-первых, Пасричи призвала избегать или хотя бы минимизировать потребление сахара и искусственных подсластителей, которые многие люди зачастую в чрезмерном количестве добавляют в кофе. Во-вторых, стоит отказаться и от промышленных сливок, поскольку в них содержится много вредных жиров, добавила она.

Кроме того, специалистка посоветовала отдавать предпочтение фильтрованному кофе, так как в нем содержится значительно меньше веществ, которые повышают уровень холестерина в крови. Среди альтернатив она назвала молотый, растворимый и декофеинизированный кофе.

Что касается времени употребления, лучше делать это до полудня, чтобы не ухудшить качество сна, добавила Пасричи. Также она пояснила, что кофе стимулирует перистальтику кишечника, поэтому людям, у которых этот эффект ярко выражен, необходимо тщательно планировать его употребление.

