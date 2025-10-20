Поможет ли светотерапия в борьбе с осенним обострением депрессии

Использование ламп для светотерапии с имитацией солнечного света может облегчить симптомы сезонного аффективного расстройства, однако при осеннем обострении депрессии такой способ малоэффективен. Об этом «Газете.Ru» рассказала выпускница Сеченовского университета, психиатр и психотерапевт клиники «Майндсет» Полина Свечникова.

Эксперт объяснила, что сезонное аффективное расстройство (САР) — это состояние, при котором апатия, пониженное настроение, упадок сил и энергии отмечаются в большей степени именно в осенний и зимний периоды.

«Причины развития САР такие же, как и у депрессии: генетическая предрасположенность, сокращение светового дня и изменения циркадных ритмов», — рассказала «Газете.Ru» Свечникова.

Эксперт отметила, что при обоих состояниях возникают нарушения концентрации внимания, снижение физической активности и трудности при выполнении рабочих обязанностей. Однако связь САР с погодой более тесная.

«Например, каждую осень студент, находясь в подавленном состоянии, буквально не может найти силы посещать занятия, отмечает выраженные нарушения концентрации и внимания, не свойственные ему прежде — заваливает сессию, а весной, будто «очнувшись», находит в себе силы и возможность закрыть долги. Но в следующем октябре все повторяется вновь», – уточняет специалист.

При депрессии смена сезона может быть одним из провокаторов рецидива, однако не объясняет эту вероятность полностью. В связи с этим два состояния требуют разных подходов к лечению.

При плановом эпизоде САР осеннем спаде важно подстроить образ жизни под новые условия: каждый день гулять на свежем воздухе 30-40 минут в дневное время, сохранять продолжительность сна от семи до девяти часов, не пропускать приемы пищи.

«От САР лампы для светотерапии, имитирующие солнечный свет, могут помочь. Важно, чтобы они имели сертификацию и мощность не менее 10 000 люкс. Рекомендуется включать их по 20-30 минут в день и находиться вблизи источника света», – объяснила психиатр.

Однако специалист уточнила, что терапия светом малоэффективна для людей с большим депрессивным расстройством. По словам врача, это состояние требует обязательной консультации психиатра или психотерапевта и совместной разработки плана лечения.