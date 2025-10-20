Диетолог назвала безопасную суточную норму кофе

Превышение этой дозы может негативно сказаться на здоровье. Как сообщила в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, безопасная суточная норма потребления кофе для здорового человека не должна превышать трёх чашек.

По словам эксперта, кофеин временно блокирует чувство усталости и снижает потребность во сне, однако превышение дозы в три раза приводит к обратному эффекту. Тонус превращается в спазм, а концентрация внимания — в гиперцентрированность, пояснила Мухина.

Безопасной дозой для взрослых диетолог назвала 400 мг кофеина в сутки, что эквивалентно трём-четырём чашкам эспрессо или двум-трём порциям американо. При этом между употреблением кофе специалист рекомендует делать перерывы в два-три часа.

Особую осторожность Мухина советует соблюдать людям с повышенной чувствительностью к кофеину, беременным (не более 200 мг в сутки), а также тем, кто страдает от тревожных расстройств, гипертонии или аритмии. Им лучше ограничиться одной кружкой кофе с молоком в день.

Диетолог также посоветовала два раза в неделю устраивать «кофейные выходные», заменяя напиток на зелёный или травяной чай, цикорий, кэроб или шоколад.