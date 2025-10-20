Уролог Богатырев порекомендовал есть гречку для улучшения потенции

Заметное влияние на мужское репродуктивное здоровье, в том числе потенцию, оказывает рацион питания. От этого также напрямую зависят уровень энергии, выработка тестостерона и качество спермы. О пяти продуктах, которые особенно полезны для потенции и общего самочувствия, "Газете.Ru" рассказал уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырев. На первое место он поставил мидии, богатые фосфором, селеном, йодом, марганцем, цинком и витаминами группы В. Благодаря такому составу повышается сексуальная активность, улучшается качество спермы и состояние простаты, а также кровообращение в паховой области. Также уролог обратил внимание на пользу гречки — источника рутина, укрепляющего сосуды и стимулирующего приток крови, что положительно сказывается на потенции и работе сердца. Полезен в этом отношении, по его словам, и сельдерей, который способствует улучшению кровообращения, выработке феромонов и повышению уровня андростерона — гормона, влияющего на эрекцию и половое влечение. "Начинать день стоит с тыквенных семечек — они содержат цинк и магний, которые стимулируют выработку тестостерона и гормона роста. Это помогает поддерживать потенцию, здоровье простаты и улучшает общее самочувствие", — добавил Богатырев. Замыкает список шпинат — источник фолатов и оксида азота. Эти вещества расширяют сосуды, включая те, что отвечают за эрекцию, и улучшают фертильность спермы. "Регулярное употребление этих продуктов в рацион помогает не только улучшить потенцию, но и общее состояние организма, уровень энергии и выносливости. Однако, помимо правильного питания, важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, высыпаться не менее 7–8 часов в сутки, избегать хронического стресса и регулярно заниматься физической активностью. Именно комплексный подход помогает сохранить гормональный баланс и мужское здоровье на долгие годы", — подчеркнул специалист.