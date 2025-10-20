Фитнес-тренер рассказала, как ускорить рост мышечной массы

Фитнес-тренер дала помогающие ускорить рост мышечной массы советы
Фитнес-тренер Елизавета Прокудина дала советы, которые помогут ускорить рост мышечной массы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Она рекомендовала регулярно увеличивать нагрузку, меняя вес, количество повторений или сложность упражнений.
«Организуйте калорийный профицит и уделяйте внимание белку. Избыточное потребление калорий в сочетании с достаточным количеством белка (примерно 1,5-2 грамма на килограмм массы тела) помогает восстановлению и росту мышц», — добавила Прокудина.
Специалист также рекомендовала организовать полноценный сон, дни отдыха между тренировками, а также управлять уровнем стресса.
«Поддерживайте гормональный баланс. Рост мышц во многом зависит от нормального гормонального фона. При сомнениях о здоровье гормонов имеет смысл обратиться к специалисту и проверить их работу», — заявила Прокудина.
Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблем со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.