Названа худшая еда для сосудов

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко записала видео, где разобрала влияние сахара и простых углеводов на сосуды.

"Чрезмерное употребление сахара вызывает нарушения, которые приводят к инфарктам. Особенно опасны простые углеводы, добавленный сахар - в чай, кофе и так далее. Белый хлеб, газировка, печенье... Весь добавленный сахар приводит к воспалению и окислительному стрессу, а его избыток провоцирует состояние, вызывающие повреждение эндотелия сосудов", - объяснила кардиолог.

Уточним, что эндотелий сосудов играет важную роль в регуляции сосудистого тонуса в норме и при различных заболеваниях. Если эндотелий поврежден, то холестерин (даже при нормальном показателе) "притягивается" к сосуду, провоцируя развития тех самых холестериновых отложений.

Кроме того, при избытке сахара печень начинает вырабатывать жиры, которые оседают в стенках сосудов.

Также врач отметила, что одна молекула сахара приводит к задержке четырех молекул воды. Это в итоге провоцирует повышение давления.

"Рекомендую переходить на сложные углеводы, на овощи и фрукты, крупы, которые долго варятся (20 минут и больше). Надо добавить в рацион фасоль, чечевицу, белок", - отметила врач.

Один из способов укрепить сердечно-сосудистую систему - употребление зеленого чая. Он создает "мощный антиоксидантный щит".