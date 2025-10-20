Названа главная причина проблем с суставами у молодых людей

В России набирает обороты «эпидемия костей» — заболевания опорно-двигательного аппарата стремительно молодеют. Если раньше с болями в суставах и позвоночнике к врачам обращались в основном пожилые люди, то теперь эксперты все чаще видят пациентов 30-40 лет и моложе. О причинах этой тенденции и мерах профилактики в интервью URA.RU рассказал ортопед с 20-летним стажем Андрей Литвиненко.

По его словам, болезни костей и суставов вышли на третье место по распространённости среди хронических заболеваний, уступая только онкологии и патологиям сердца. Главной причиной «эпидемии» стал малоподвижный образ жизни.

Часы, проведённые за компьютером или телефоном, приводят к застою крови, ухудшают питание костей и суставов. Мышцы слабеют, нагрузка распределяется неправильно, что в итоге вызывает воспаление и деформацию суставов, – объяснил врач.

Среди других ключевых факторов риска врач выделяет неправильное питание с дефицитом белка, кальция, витамина D и магния, последствия COVID-19, которые могут вызывать асептический некроз костей, лишний вес, создающий дополнительную нагрузку на суставы, а также вредные привычки (алкоголь и курение).

При чрезмерном употреблении спиртного костный мозг теряет свои функции, количество сосудов уменьшается, предупредил ортопед. Никотин, в свою очередь, замедляет кровоток, приводит к хронической ишемии и способствует развитию раннего остеопороза.

Для защиты суставов и костей Андрей Литвиненко рекомендует регулярно двигаться, сбалансировано питаться, контролировать вес и отказаться от вредных привычек.